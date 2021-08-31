شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على جازان حتى الـ 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و شبة انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.