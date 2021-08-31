الحكومة اليمنية: الحوثيون أسقطوا خيار السلام تنفيذاً لأجندة إيران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، اختارت إسقاط خيار السلام والإصرار على المتاجرة بدماء اليمنيين، تنفيذاً لأجندة وتعليمات النظام الإيراني.

جرائم بحق الشعب اليمني

وقال إن التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، دون أي اعتبار للتحركات الأممية والدولية للحل السياسي، مؤشر على إسقاطها خيار السلام والإصرار على المقامرة بدماء اليمنيين تنفيذا لأجندة وتعليمات النظام الإيراني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

مؤتمر إنساني لدعم اليمن

جاء ذلك خلال لقائه القائمة بأعمال السفارة النرويجية لدى اليمن سيجنه جورو جيلين، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتحضيرات الأممية الجارية لعقد مؤتمر إنساني لدعم اليمن الشهر المقبل، والتنسيق المشترك مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لإنجاحه، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أعرب رئيس الحكومة اليمنية، عن تطلعه إلى دور أكثر فاعلية لمملكة النرويج من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، لممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران لتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها.. ووصف هذه المرجعيات بأنها “الطريق الأضمن والوحيد نحو السلام والاستقرار في اليمن”.



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