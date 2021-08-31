الأرصاد تحذر أهالي جازان من أمطار غزيرة وجريان للسيول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - جازان

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبة انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، مشيرا إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.

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