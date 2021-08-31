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المسند: الحرارة في السعودية أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأيام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

المسند: الحرارة في السعودية أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأيام

متوقع يوم الجمعة المقبل نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، إن درجة الحرارة في كل أرجاء السعودية لا زالت فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام.

نسمة اعتدال

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع من يوم الجمعة المقبل نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية .. هذا والله أعلم”.

وتابع أن الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وقد تمتد ناحية مرتفعات الطائف، هذا والله أعلم.

درجات الحرارة

ونشر المسند، قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

حيث سجلت عرفات أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، بينما سجلت أبها 19.2 ْ كأقل درجة حرارة فجر اليوم.

المسند: الحرارة في السعودية أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأيام - متابعات الخليج 365 المسند: الحرارة في السعودية أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأيام - متابعات الخليج 365

 

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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