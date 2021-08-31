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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأثنين.

الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 218.71 ريال، أي ما يعادل نحور 58.32 دولار، فيما سجل عيار 22 مبلغ 200.48 ريال، أي ما يعادل نحو 53.46 دولار.

الذهب عيار 21

وسجل عيار 21 سعر 191.37 ريال، أي ما يعادل نحو 51.03 دولار، بينما سجل عيار 18 سعر 164.03 ريال أي ما يعادل نحور 43.74 دولار.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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