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شكرا لقرائتكم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأثنين.
الذهب عيار 24
وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 218.71 ريال، أي ما يعادل نحور 58.32 دولار، فيما سجل عيار 22 مبلغ 200.48 ريال، أي ما يعادل نحو 53.46 دولار.
الذهب عيار 21
وسجل عيار 21 سعر 191.37 ريال، أي ما يعادل نحو 51.03 دولار، بينما سجل عيار 18 سعر 164.03 ريال أي ما يعادل نحور 43.74 دولار.
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