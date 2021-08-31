، فيديو.. جثة مربوطة بحبل تتدلى والطائرة أمريكية والقيادة لعناصر من طالبان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقطع تم تداوله تزامناً مع إعلان الجيش الأمريكي خروج آخر جندي من كابل

تداولت مقاطع التواصل خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من #أفغانستان يظهر فيه أحد الأشخاص يبدو ميتاً يتدلى من مروحية أميركية يقودها عناصر #طالبان.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان الجيش الأميركي هوية آخر عسكري فيه غادر الأراضي الأفغانية، ليل الإثنين الثلاثاء، بعد وجود استمر 20 عاماً في هذه البلاد، في وقت وجهت حركة طالبان رسالة من قلب مطار كابل، بعد انسحاب القوات الأجنبية منه.

والعسكري الأميركي هو الجنرال كريستوفر دوناهو؛ (52 عاماً) القائد العام للفرقة 82 المحمولة جواً، وظهر في صورة وهو يصعد على متن طائرة نقل عسكرية من مطار كابل الدولي، بعد انتهاء عمليات الإجلاء.

وبعد مغادرة القوات الأميركية، "هنّأ" الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد؛ أفغانستان، معتبراً الانسحاب الأميركي "نصراً لنا جميعاً".

وقال مجاهد من مطار كابل: "نهنئ أفغانستان (...) إنه نصر لنا للجميع"، وأضاف "نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم"، وفق "فرانس برس".