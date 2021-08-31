محمد بن مسعود - الدمام - على متن آخر طائرة.. وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن آخر أمريكيَّيْن غادرا العاصمة الأفغانية كابل، الليلة الماضية، هما سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان روس ويلسون؛ والقائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال كريس دوناهو. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي؛ خلال مؤتمر صحافي، إنه على متن آخر طائرة كان هناك السفير روس ويلسون؛ وبرفقته الجنرال كريس دوناهو؛ مشيراً إلى أنهما كان آخر مَن صعد على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابل، وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة.

السفير الأمريكي والقائد الميداني للقوات الأمريكية يغادران "كابل" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-31 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن آخر أمريكيَّيْن غادرا العاصمة الأفغانية كابل، الليلة الماضية، هما سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان روس ويلسون؛ والقائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال كريس دوناهو. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي؛ خلال مؤتمر صحافي، إنه على متن آخر طائرة كان هناك السفير روس ويلسون؛ وبرفقته الجنرال كريس دوناهو؛ مشيراً إلى أنهما كان آخر مَن صعد على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابل، وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة. 31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 08:54 AM على متن آخر طائرة.. وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة على متن آخر طائرة.. وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن آخر أمريكيَّيْن غادرا العاصمة الأفغانية كابل، الليلة الماضية، هما سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان روس ويلسون؛ والقائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال كريس دوناهو. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي؛ خلال مؤتمر صحافي، إنه على متن آخر طائرة كان هناك السفير روس ويلسون؛ وبرفقته الجنرال كريس دوناهو؛ مشيراً إلى أنهما كان آخر مَن صعد على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابل، وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة.

، السفير الأمريكي والقائد الميداني للقوات الأمريكية يغادران "كابل" ،

المصدر : الخليج 365

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