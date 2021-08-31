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نجران.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخباش، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 09:27 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظات عدة

نجران.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخباش، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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، نجران.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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