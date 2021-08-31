، نجران.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخباش، وثار، وحبونا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.