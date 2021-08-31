محمد بن مسعود - الدمام - ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء السعودية فوق المعدل السنوي توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ من الجمعة المقبل، نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية. وأضاف عبر حسابه في تويتر: ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء #السعودية فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام. وتابع: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً في مرتفعات #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد ناحية مرتفعات #الطائف. 31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 09:20 AM ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء السعودية فوق المعدل السنوي المسند: نسمة اعتدال تصافح هذه المناطق بداية من الجمعة المقبل المسند: نسمة اعتدال تصافح هذه المناطق بداية من الجمعة المقبل توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ من الجمعة المقبل، نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية. وأضاف عبر حسابه في تويتر: ما زالت درجة الحرارة في كل أرجاء #السعودية فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام. وتابع: الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً في مرتفعات #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد ناحية مرتفعات #الطائف. الكلمات المفتاحية ، المسند: نسمة اعتدال تصافح هذه المناطق بداية من الجمعة المقبل ،

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