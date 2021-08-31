محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 288162 من ضمنهم 238580 حالة تمّ شفاؤها، و16727 حالة وفاة. خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 263 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-31 سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 288162 من ضمنهم 238580 حالة تمّ شفاؤها، و16727 حالة وفاة. 31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 08:40 AM سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 288162 من ضمنهم 238580 حالة تمّ شفاؤها، و16727 حالة وفاة. ، خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 263 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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