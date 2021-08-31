طالب يقضى يوماً كاملاً خارج أسوار مدرسته لعدم تلقي الجرعة الثانية.. وتعليم مكة تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت إدارة تعليم مكة المكرمة، مع شكوى أحد أولياء الأمور، وذلك بعد رفض المدرسة السماح لابنه الحاصل على جرعة واحدة فقط من اللقاح بالدخول إلى المدرسة؛ حيث استمر طيلة وقت الدراسة خارج أسوار المدرسة.

وأكدت قناة الإخبارية، أن الطالب ظل طيلة اليوم الدراسي خارج أسوار المدرسة؛ بسبب عدم تلقيه الجرعة الثانية؛ حيث دفع الأمر والده للذهاب إلى إدارة التعليم للتقدم بشكوى.

وأصدرت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، تعميمًا بقبول المدارس الطلاب الذين حصلوا على جرعة واحدة فقط من اللقاح ووضعهم في غرف للعزل.

وجاء في التعميم، أنه سيتم التواصل مع ولي الأمر لاستلام الطالب، منعًا لبقائهم خارج أسوار المدرسة وحفاظًا على سلامته.

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