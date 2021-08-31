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البرلمان العربي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

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الرياض - محمد عبدالله - أدان البرلمان العربي بأشد العبارات هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة العربية ، والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، مؤكدًا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان العربي في بيانٍ له، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، مُشددًا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

ونوّه البرلمان العربي إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مُشيدًا في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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