بالفيديو.. الملاحة الجوية تعود لطبيعتها في مطار أبها بعد اعتراض الطائرة الحوثية المسيرة

الرياض - محمد عبدالله - عادت الملاحة الجوية بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي بعد اعتراض الطائرة الحوثية المسيرة التي كانت تستهدف المطار مما أدى لسقوط شظايا في محيطه دون وقع أي إصابات.

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية (المدعومة من إيران) حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار التحالف في بيان له إلى تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار.

ووصف التحالف محاولة المليشيا الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقه متعمدة بأنها جريمة حرب.

فيديو | مراسل #الإخبارية من مطار #أبها الدولي يرصد حركة الملاحة الجوية بعد عودتها بشكلها الطبيعي pic.twitter.com/4ieAGsEDky