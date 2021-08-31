هل يمكن تمديد صلاحية تأشيرات العمال؟ الموارد البشرية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية تمديد صلاحية تأشيرات العمال، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تمديد التأشيرات أو استرجاع المبالغ المالية للعمال؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم استرداد رسوم التأشيرة آلياً من البنك إلى نفس الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، إذا لم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع وزارة المالية 19990».

وأضاف: «مدة صلاحية التأشيرة سنتين، لا يمكن تمديد صلاحية التأشيرات، بالإمكان إلغائها أو الانتظار لانتهاء مدة صلاحيتها، ومن ثم تقديم طلب جديد».

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