الراجحي يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة

الرياض - محمد عبدالله - عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لقاءً مع أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، بحضور الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية خالد اليحيى، ورئيس اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة عبدالله بلشرف، وعدد من مسؤولي الطرفين.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ورصد تحديات واحتياجات القطاع بشكل عام وتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع.

وقال المهندس الراجحي خلال اللقاء: «أشيد بدور القطاع الخاص ومساهمته في تطوير كوادرنا البشرية الوطنية، وقد نجحت المملكة في التصدي لجائحة كورونا وحماية الوظائف، فعدد الداخلين لسوق العمل من السعوديين والسعوديات أكثر مما كان عليه قبل الجائحة، وقد ساهمت مبادرة توثيق العقود في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث بلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونيًا أكثر من 3.6 مليون عقد عمل».

واستطرد المهندس الراجحي في الحديث عن منصة العمل الحر قائلًا: «أصدرنا من خلال منصة العمل الحر أكثر من 777.237 وثيقة عمل حر، وبلغ عدد ممارسي العمل الحر أكثر من نصف مليون عامل حر مسجل في المنصة، كما حصل على وثيقة العمل الحر أكثر من ٩ فئات جميعهم لهم حق الوصول إلى خدمات متعددة منها التمويل والدعم المالي، والتدريب، والحسابات البنكية التجارية الموثقة، ووسائل الدفع الرقمية لتحصيل أتعابهم ومستحقاتهم، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية».

اقرأ أيضًا:

الوزير الراجحي يشكر للقيادة بعد الموافقة على شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي