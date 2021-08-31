سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء.. آخر التحديثات

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

واصل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء، 31 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.



وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق العين الاخبارية على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أعلنت وزارة المالية، أن مصر ستصدر صكوكا في النصف الأول من عام 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وتابع: وذلك لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

وأضاف، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، أمس.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأيام الماضية.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.02 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، أمس.