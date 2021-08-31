شكرا لمتابعة خبر عن إلزام مواطن بدفع ربع مليون ريال لزوجته بعدما خلعته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ألزمت محكمة مواطنًا بدفع ربع مليون ريال، لزوجته التي خلعته، حيث ردت له المهر، ولكنه رفض إرجاع المجوهرات الخاصة بها.

وكانت الزوجة قد تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها، حيث قام بتعنيفها وضربها، وطردها من المنزل، وكسبت الزوجة الدعوى.

وبعد كسب الدعوى رفض الزوج إرجاع ما تملكه المدعية من مجوهرات ثمينة وساعات من علامات تجارية عالمية كبرىن فرفعت دعوى قضائية أخرى للمطالبة بممتلكاتها، بحسب الوطن.

وتم تقدير سعر الساعات والمجوهرات من قبل الخبراء بـ 250 ألف ريال والتي ألزمت بها المحكمة المدعي عليه بدفعها.