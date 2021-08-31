شكرا لمتابعة خبر عن صور مبهرة لمسجد الملك سلمان بجزر المالديف من الداخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تستعد المالديف، لإفتتاح منارة إسلامية شامخة وتحفة معمارية رائعة، وهي مسجد الملك سلمان بن عبد العزيز والمكون من من 6 طوابق.

ويعد هذا المسجد امتدادًا لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة المالديف حيث تبرع سابقًا بعدد 10 مساجد على عدد من الجزر كما تبرع أيضًا بثمانية مساجد في وقت آخر.

ويتسع المسجد لأكثر من 10 آلاف مصلٍ، ويضم قاعات متعددة، ومكتبة، عالمية وقاعة للمؤتمرات،ومركزاً لخدمة القرآن والسنة، بمساحة 41500 قدم مربع وبتكلفة 25 مليون دولار.