شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. اللحظات الأولى لمطار أبها بعد محاولة حوثية فاشلة لاستهدافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

واصل مطار أبها الدولي، اليوم الثلاثاء، عمله المعتاد، عقب محاولة حوثية فاشلة لاستهدافه في الساعات الأولى من الفجر.

وعادت حركة الملاحة الجوية بشكلها الطبيعي، حيث لم يتأثر المطار بأي شكل بالهجوم الإرهابي الذي أحبطته قوات التحالف، دون وقوع أي أضرار.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حوثية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار.