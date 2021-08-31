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فيديو.. اللحظات الأولى لمطار أبها بعد محاولة حوثية فاشلة لاستهدافه

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

واصل مطار أبها الدولي، اليوم الثلاثاء، عمله المعتاد، عقب محاولة حوثية فاشلة لاستهدافه في الساعات الأولى من الفجر.

وعادت حركة الملاحة الجوية بشكلها الطبيعي، حيث لم يتأثر المطار بأي شكل بالهجوم الإرهابي الذي أحبطته قوات التحالف، دون وقوع أي أضرار.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حوثية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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