إحالة مواطنين ومقيم ظهروا في مقطع واقعة «محطة وقود» بالرياض للنيابة العامة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة الرياض إحالة مواطنين ومقيم ظهروا في فيديو لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات شرق مدينة الرياض، إلى النيابة العامة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات شرق مدينة الرياض، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهم مواطنان ومقيم، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.