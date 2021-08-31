الرياض - محمد عبدالله - أعلن الديوان الملكي، مساء الاثنين وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر .

وجاء نص بيان الديوان الملكي اليوم كالتالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

مفتاحية: الديوان الملكي، وفاة الأميرة جواهر، الرياض