الخطوط السعودية توضح آليات تعديل الرحلات

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الخطوط السعودية، عن آلية تعديل الرحلات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «كيف استطيع تأجيل رحلة؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «في حال رغبتكم في التعديل عبر الهاتف يلزم وجود بطاقة ائتمانية لخصم الرسوم والفروقات إن وجدت وإتمام التعديل المطلوب».

وأضاف: «ويمكنكم أيضاً تعديل الحجز عبر زيارة أحد مكاتب السعودية والدفع باستخدام البطاقات الائتمانية أو الدفع بخدمة SPAN أو الدفع النقدي».

وتابع: «لمعرفة كافة التحديثات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

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