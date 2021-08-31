محمد الفلاح - المملكة تضيء أكبر مخيم للنازحين في اليمن

الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية، الاثنين، تدشين العمل في مشروع تحسين محطة الكهرباء بمخيم الجفينة الذي يأوي نحو 11 ألف اسرة كأكبر تجمع للنازحين في اليمن، بتمويل سعودي.



وينفذ المشروع الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بكلفة 570 ألف دولار، المنظمة الدولية للهجرة.

ويهدف المشروع إلى رفع طاقة الكهرباء المولدة في المخيم من 1.2 ميغا وات الى 4.5 ميغا وات.

يشمل ذلك إنشاء شبكتي ضغط متوسط بطول 8 كيلو مترات، واخرى منخفض بطول 27 كيلو متر و 600 عمود حامل لخطوط نقل الشبكة وتركيب 15 محولا كهربائيا بقدرة 300 كيلوات لكل محول.

يعد مخيم الجفينة أكبر مخيم للنازحين على مستوى اليمن وواحد من 148 مخيما وتجمعا للنازحين في محافظة مأرب.