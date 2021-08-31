، "تعليم جازان" تحقق في صور مغايرة للواقع بمدرسة رمادة خلب ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصور لركن تحت الصيانة وتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي

علمت "الخليج 365" أن إدارة التعليم بمنطقة جازان باشرت التحقيق في صور مغايرة، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة مبنى إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة والحرث.

وبيَّنت مصادر "الخليج 365" أنه صدر توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع المتسببين في استخدام المبنى قبل استكمال أعمال الصيانة الخاصة. وحصلت "الخليج 365" على صور للمدرسة من جوانب عدة، تُظهر الحقيقة؛ إذ كانت الصور الملتقَطة لركن خاضع للصيانة.