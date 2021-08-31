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علمت "الخليج 365" أن إدارة التعليم بمنطقة جازان باشرت التحقيق في صور مغايرة، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة مبنى إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة والحرث.
وبيَّنت مصادر "الخليج 365" أنه صدر توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع المتسببين في استخدام المبنى قبل استكمال أعمال الصيانة الخاصة. وحصلت "الخليج 365" على صور للمدرسة من جوانب عدة، تُظهر الحقيقة؛ إذ كانت الصور الملتقَطة لركن خاضع للصيانة.
"تعليم جازان" تحقق في صور مغايرة للواقع بمدرسة رمادة خلبفهد كاملي الخليج 365 2021-08-31
علمت "الخليج 365" أن إدارة التعليم بمنطقة جازان باشرت التحقيق في صور مغايرة، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة مبنى إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة والحرث.
وبيَّنت مصادر "الخليج 365" أنه صدر توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع المتسببين في استخدام المبنى قبل استكمال أعمال الصيانة الخاصة. وحصلت "الخليج 365" على صور للمدرسة من جوانب عدة، تُظهر الحقيقة؛ إذ كانت الصور الملتقَطة لركن خاضع للصيانة.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:39 AM
الصور لركن تحت الصيانة وتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي
علمت "الخليج 365" أن إدارة التعليم بمنطقة جازان باشرت التحقيق في صور مغايرة، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة مبنى إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة والحرث.
وبيَّنت مصادر "الخليج 365" أنه صدر توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع المتسببين في استخدام المبنى قبل استكمال أعمال الصيانة الخاصة. وحصلت "الخليج 365" على صور للمدرسة من جوانب عدة، تُظهر الحقيقة؛ إذ كانت الصور الملتقَطة لركن خاضع للصيانة.
، "تعليم جازان" تحقق في صور مغايرة للواقع بمدرسة رمادة خلب ،
المصدر : الخليج 365
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