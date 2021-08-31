بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط حصول ربات البيوت على تمويل الأسرة

الرياض - محمد عبدالله - كشف بنك التنمية الاجتماعية، شروط ومتطلبات حصول النساء ربات البيوت على تمويل الأسرة كأحد المنتجات التمويلية التي تقدمها البنك.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنَّ منتج تمويل الأسرة عبارة عن منتج تمويلي يمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

شروط حصول النساء على تمويل الأسرة

وأوضج بنك التنمية، عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك شروطًا للحصول على منتج تمويل الأسرة خاصة بالنساء الموظفات الحكوميات تختلف عن الشروط اللازمة للنساء الموظفات بالشركات الحكومية تختلف عن الشروط اللازمة للنساء الموظفات بالقطاع الخاص.

وأضاف البنك كذلك أن هناك شروطًا خاصة بالنساء المتقاعدات الحكومي تختلف عن الشروط اللازمة للنساء من متقاعدي التأمينات وكذلك عن النساء ربات البيوت.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، أنه يمكن لربات المنازل الحصول على منتج تمويل الأسرة في حال استيفائهن الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وتتمثل هذه المتطلبات في الشروط التالية:

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميل.

صورة سجل الأسرة المضاف فيه الأبناء المعالين.

صورة هوية الكفيل.

أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الكفيل المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.

أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول

تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

أصل صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

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