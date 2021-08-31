سطوا على محطات الوقود.. ضبط 4 أشخاص في قضايا سرقة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، القبض على 4 أشخاص في قضايا سرقة بالرياض.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين ونازح جميعهم في العقد الثاني من العمر ارتكبوا 5 قضايا بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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