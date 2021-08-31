شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الملاحة الجوية في مطار أبها بعد اعتراض «مسيرة» حوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏عادت حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي، بعد اعتراض الطائرة الحوثية المسيرة، فيما لا توجد إصابات، وفقا لـ "الإخبارية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

‏وأشار التحالف، إلى تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات، فيما أكد أن محاولات الميليشيات الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة، يعد جريمة حرب.