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يبدو أن مطار حامد كرزاي في كابل سيواجه صعوبات تشغيلية جمة في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بشكل كامل، وفقًا لما أعلنته مصادر متفرقة مساء الاثنين.
وتفصيلاً، كشف مسؤول عسكري أمريكي بارز أن الجيش عطّل عشرات الطائرات والمركبات في مطار كابل قبل مغادرته، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن المطار بات خاليًا من خدمات المراقبة، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي: "عطّلنا 73 طائرة و70 آلية مدرعة من نوع (إم راب) و27 آلية هامڤيز في مطار كابل بشكل كامل".
إلا أنه تابع: "لم نعطّل المطار بالكامل. حافظنا على معدات أساسية فيه لتشغيله مستقبلاً. ونحن مستعدون للمساعدة".
ومن جهة أخرى، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في إخطار أمس الاثنين إن مطار كابل "لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية"، مع انتهاء الجيش الأمريكي من سحب قواته من أفغانستان.
وكان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري إنه تولى مسؤوليات مراقبة الحركة الجوية في كابل لتسهيل إجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان.
وحثت إدارة الطيران في إخطارها الطائرات التي تهبط في كابل أو تعمل في المجال الجوي الأفغاني على توخي "الحذر الشديد"، وأوضحت أنه "يجب أن تلتزم الطائرات بإجراءات الإبلاغ القياسية" في المطار.
قبيل انسحابه من أفغانستان.. ماذا فعل الجيش الأمريكي بمطار كابل؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-31
يبدو أن مطار حامد كرزاي في كابل سيواجه صعوبات تشغيلية جمة في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بشكل كامل، وفقًا لما أعلنته مصادر متفرقة مساء الاثنين.
وتفصيلاً، كشف مسؤول عسكري أمريكي بارز أن الجيش عطّل عشرات الطائرات والمركبات في مطار كابل قبل مغادرته، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن المطار بات خاليًا من خدمات المراقبة، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي: "عطّلنا 73 طائرة و70 آلية مدرعة من نوع (إم راب) و27 آلية هامڤيز في مطار كابل بشكل كامل".
إلا أنه تابع: "لم نعطّل المطار بالكامل. حافظنا على معدات أساسية فيه لتشغيله مستقبلاً. ونحن مستعدون للمساعدة".
ومن جهة أخرى، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في إخطار أمس الاثنين إن مطار كابل "لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية"، مع انتهاء الجيش الأمريكي من سحب قواته من أفغانستان.
وكان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري إنه تولى مسؤوليات مراقبة الحركة الجوية في كابل لتسهيل إجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان.
وحثت إدارة الطيران في إخطارها الطائرات التي تهبط في كابل أو تعمل في المجال الجوي الأفغاني على توخي "الحذر الشديد"، وأوضحت أنه "يجب أن تلتزم الطائرات بإجراءات الإبلاغ القياسية" في المطار.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:42 AM
أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية خلو المطار من خدمات المراقبة
يبدو أن مطار حامد كرزاي في كابل سيواجه صعوبات تشغيلية جمة في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بشكل كامل، وفقًا لما أعلنته مصادر متفرقة مساء الاثنين.
وتفصيلاً، كشف مسؤول عسكري أمريكي بارز أن الجيش عطّل عشرات الطائرات والمركبات في مطار كابل قبل مغادرته، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن المطار بات خاليًا من خدمات المراقبة، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي: "عطّلنا 73 طائرة و70 آلية مدرعة من نوع (إم راب) و27 آلية هامڤيز في مطار كابل بشكل كامل".
إلا أنه تابع: "لم نعطّل المطار بالكامل. حافظنا على معدات أساسية فيه لتشغيله مستقبلاً. ونحن مستعدون للمساعدة".
ومن جهة أخرى، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في إخطار أمس الاثنين إن مطار كابل "لم تعد به خدمات مراقبة للحركة الجوية"، مع انتهاء الجيش الأمريكي من سحب قواته من أفغانستان.
وكان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري إنه تولى مسؤوليات مراقبة الحركة الجوية في كابل لتسهيل إجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان.
وحثت إدارة الطيران في إخطارها الطائرات التي تهبط في كابل أو تعمل في المجال الجوي الأفغاني على توخي "الحذر الشديد"، وأوضحت أنه "يجب أن تلتزم الطائرات بإجراءات الإبلاغ القياسية" في المطار.
، قبيل انسحابه من أفغانستان.. ماذا فعل الجيش الأمريكي بمطار كابل؟ ،
المصدر : الخليج 365
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