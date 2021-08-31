شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العبثية للمليشيا الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ «باليستي» ومسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وشدد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

من جانبه أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة «مفخخة»، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ودعا د. العثيمين مجددًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين.