شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ملك ماليزيا ورئيسي قرغيزيا وترينيداد وتوباغو بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو باولا ماي ويكس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو باولا ماي ويكس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.