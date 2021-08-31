شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف استشارات تربوية ونفسية بـ«تعليم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشئون التعليمية لقطاع البنين، د. عبدالرحمن الزهراني، أمس، برنامج الهاتف الاستشاري المركزي «اسألني»، والذي يأتي ضمن برامج التهيئة الإرشادية للعام الدراسي 1443هـ.

واستمع «الزهراني» لشرح تفصيلي حول خدمات الهاتف من رئيس وحدات الخدمات الإرشادية سعيد القحطاني، وأبرزها تقديم الاستشارة المتخصصة والعون لمن يحتاج المساعدة أو التوجيه من أولياء الأمور والطلبة، إلى جانب مساعدة الأسرة في التعامل مع الأبناء، بالإضافة إلى إيجاد قناة تواصل مع المجتمع في نشر الوعي وتفعيل الجانبين الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، وصولا إلى تزويد الأسرة بما هو جديد في المجتمع التربوي والتعليمي وتنمية الشعور بالمسئولية لتضافر الجهود باعتبار التعليم مسئولية الجميع.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد أحمد الفريدان، أن الهاتف الاستشاري 0138252156 يستقبل اتصالات المستفيدين بمعدل ساعتين من 10 صباحا - 12 ظهرا، وتستمر على مدار العام الدراسي فترة الدوام الرسمي من يوم الأحد حتى الخميس، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية أو الاجتماعية المناسبة للمستفيدين، وذلك من قبل مختصين من مشرفي إدارة التوجيه والإرشاد.