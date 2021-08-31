شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مختصة للإشراف على تقسيم فصول المدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أكثر من مليون طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية من الطلاب الذين تلقوا الجرعتين من لقاح كورونا

وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، أنه جرى تشكيل لجان للإشراف على إجراءات تقسيم فصول المدرسة إلى مستويات بناء على كثافة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى وجود 4 مستويات «منخفض، ومتوسط، ومرتفع، ومرتفع جدا»، مبينا أن المقاصف المدرسية لا تستقبل الطلاب.

وتوقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور إبراهيم مؤمن، عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية خلال الشهور المقبلة في ظل إمكانية اعتماد بعض اللقاحات للفئة العمرية لمن هم أقل من 12 عاما.

وأوضح «مؤمن»، أن أبرز أسباب تحسن نتائج مواجهة «كورونا» بالمملكة هي زيادة الالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية داخل المجتمع، واستمرار عمليات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس.

ولفت إلى أنه يجب الالتزام بالاحترازات بين الطلاب والطالبات داخل المدارس لضمان تجنب ظهور موجات جديدة لـ «كورونا»، إلى جانب متابعة الجهات المعنية لمدى الالتزام.