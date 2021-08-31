شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب تدين الاعتداءات الإرهابية المتكررة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية ، التي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن -بفضل الله- من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة، في بيان لها، من مقرها بالعاصمة التونسية: «إن الأمانة العامة للمجلس إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحرفية عالية لكل الاعتداءات الإرهابية».

وجددت الأمانة مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها المملكة، لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط وجازان، وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه جازان، في عمل إرهابي جبان. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة، التي تهدد أمن المنطقة بأسرها، مشيدة بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.