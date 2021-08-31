شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 مواقع بـ«التشاليح» لمخالفتها الاشتراطات النظامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية غرب الدمام بالتعاون مع شركة الكهرباء والدفاع المدني، الجولات الميدانية المشتركة على منطقة «التشاليح»؛ للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية، نتج عنها إغلاق 3 مواقع لمخالفتها الاشتراطات النظامية.

كما رصدت إدارة صحة البيئة خلال جولاتها على المطاعم، عدة مخالفات أهمها: استخدام أدوات غير صالحة وتدني مستوى النظافة، وعلى إثره تمت إحالة مطعمين لإعادة التأهيل واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.