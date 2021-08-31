شكرا لقرائتكم خبر عن «التشوه البصري» على طاولة «بلدي الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مجلس بلدي الخفجي في جلسته السادسة والخمسين، أمس، خطة البلدية لمعالجة التشوه البصري، إضافة إلى خطاب الاعتمادات المخصصة للمجالس البلدية في ميزانية العام الحالي ٢٠٢١.

وأوضح نائب رئيس المجلس والمتحدث الإعلامي مونس الشمري أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة طلب حديقة في حي المروج وردم المستنقعات وعمل صيانة الشوارع الحي. ومناقشة المواضيع التي تم مناقشتها سابقا من قبل المجلس وهي: تحسين الدوارات وتنظيم سوق الأعلاف ووضع حاويات كبيرة على الطرقات الخارجية. وحديقة في حي اللؤلؤ وحديقة في حي الحرس الوطني.

واطلع المجلس على التعاميم الواردة من شئون المجالس.