شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 24 ألف م3 مخلفات بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة حفر الباطن وبلدياتها 24389 م3 من مخلفات البناء مجهولة المصدر ضمن جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

ونفذت بلدية جنوب حفر الباطن جولات ميدانية لرصد ومعالجة التشوه البصري بحجز المعدات والآليات التي تقوم بنهل الرمال من الأماكن غير المسموح بها. كما نفذت جولات ميدانية على المحلات التجارية أسفرت عن إغلاق محلين، وإتلاف 33 كلجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، واستبعاد 3 من العمالة لعدم وجود الشهادات الصحية.

من جانبها، نفذت بلدية شرق حفر الباطن جولات ميدانية على المنطقة الصناعية، أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات لعدم وجود تراخيص وعدم وجود شهادات صحية ولتدنّي مستوى النظافة وترك الحاويات مكشوفة. كما نفذت بلدية غرب حفر الباطن جولات على المحلات الصحية والتجارية أغلقت خلالها محل لعدم وجود ترخيص، وإتلاف 13 كلجم من اللحوم مجهولة المصدر و4 لترات من الزيوت غير صالحة للاستعمال، وتم استبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.