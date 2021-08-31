شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية لدعم مستفيدي «الضمان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالتوبي، اللقاء التعريفي الأول لعقد الشراكة المجتمعية مع مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف.

وتحدث مسؤول الخدمات في الضمان محمد آل غزوي عن نظام الضمان الاجتماعي المحدث لديهم، وعن آلية قبول المستفيدين. فيما تحدث نائب المدير المكتب منصور الحمود عن اللوائح المعتمدة لديهم لبرامج الضمان، وقدمت مسؤولة التمكين أمل حماد تقريرًا عن منصة تمكين الخدمات التي تقدمها المنصة والفرص المتاحة وآلية التسجيل فيها.

من ناحيتها، قدمت المشرفة والمنسقة بشرى السويكت تعريفًا عن البرامج التي تم التنسيق لها مسبقا مع الضمان. وتحدث رئيس اللجنة عدنان الجراش عن البرامج التي تلامس مستفيدي الضمان، ومن أهمها برنامج بنك التنمية الداعم للطاقات والمشاريع الصغيرة والذي ما زال العمل عليه من قبل اللجنة وسيتم تنفيذه في الأيام المقبلة.

وأضاف إن بنك التنمية يفتح أبوابه للجميع سواء كان مستفيدا من الضمان أو لا بالتقديم والحصول على الدعم لبداية المشروع بالاتفاق والإشراف مع اللجنة.

وتحدثت رئيسة القسم النسائي حميدة بن درويش عن أسماء البرامج التي تم تنفيذها مسبقا في اللجنة والفئات المستهدفة، وعدد المستفيدين من البرامج.