شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 6 آلاف حاجز خرساني بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الخبر أكثر من 6123 حاجزا خرسانيا، وأكثر من 9300 م3 من الأنقاض ومخلفات البناء من مواقع متفرقة، ضمن أعمالها المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري في المحافظة.

وأغلقت البلدية ورشتين تعملان دون ترخيص، ورصدت مخالفات خلال حملة على الورش والمناطق الصناعية شملت أكثر من 30 ورشة، وتمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة والعمل خارج نطاق المنشأة، مؤكدة تطبيق النظام تجاه المخالفين.

وكانت البلدية قد أتلفت 181 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك ضمن جولة مشتركة على سوق الأسماك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، شملت أكثر من 11 منشأة، كما أزالت عددا من الأسوار العشوائية ومستودعات مهجورة بطريق الملك فيصل الساحلي، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تحسين المشهد الحضري وإزالة الملوثات البصرية.