شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 6000 م3 حفر شوارع وصيانة 1100 عمود إنارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة الأحساء ممثلة بـ«إدارة تحسين المشهد الحضري»، 18.228 متر مكعب مخلّفات إنشائية، و106 مركبات تالفة ومهملة، وعالجت 371 متر مربع كتابات مشوهة على الحوائط، وإعادة طلاء 20.012 مترا طوليا من أرصفة الطرقات والخطوط الأرضية.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، مواصلة أعمال إزالة عناصر التشويه البصري وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، لافتا إلى إزالة وتحسين وضع 795 حاجزا خرسانيا، ومعالجة 5998 مترا مربعا من حُفر الشوارع، وإصلاح وصيانة 1113 عمودا وفانوس إنارة، و3015 مترا طوليا من أرصفة الطرق، ومعالجة وضع 834 حاويات نظافة، مشيرا إلى أن خطط تنفيذ البرنامج تأتي في إطار الإسهام في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، وتحقيقا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة.

ولفت إلى أن أبرز عناصر التشويه البصري والتي يتم تركيز الجهود لمعالجتها وإزالتها تتمثل في 13 عنصرا «رفع مُخلّفات الإنشاء والهدم ونواتج الحفر، صيانة حُفر الطرقات، تشذيب وتنسيق وزراعة الأشجار وشتلات الزهور، إزالة مظلات المركبات العشوائية، رفع المركبات التالفة والمهملة، معالجة وضع الباعة الجائلين، صيانة وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة، معالجة وضع حاويات النظافة، إعادة تأهيل الحدائق والساحات البلدية، صيانة اللوحات الإرشادية، إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام، صيانة وإعادة تأهيل أرصفة الشوارع، إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة».