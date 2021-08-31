شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة «ستيني» توقف قلبه «3» مرات بمستشفى د. سليمان الحبيب التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص - بفضل الله - من إنقاذ حياة رجل «ستيني» توقف قلبه «3» مرات، إثر إصابته بانسداد حاد في الشريان الأكليلي الأمامي النازل، واستغرق علاج الحالة منذ وصوله إلى الطوارئ عبر برنامج «نبض» وإزالة الانسداد «53» دقيقة فقط.

وقال د. وسام الحجيلي، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض شعر بألم ضاغط في منتصف الصدر بشكل مفاجئ، فتم الاتصال بفريق برنامج «نبض» المتخصص في تشخيص وعلاج حالات الجلطات القلبية، حيث قام بتقييم حالته ونقله بشكل إسعافي سريع إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية، وفي الأثناء كان قد تم تحضير مختبر القسطرة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وقد أظهر تخطيط القلب الكهربائي وجود علامات على انسداد حاد بالشريان الأكليلي الأمامي النازل، الأمر الذي حتم التدخل الطبي السريع لخطورة الوضع مع ارتفاع احتمالات حدوث اختلاطات ومضاعفات، وأثناء إجراء القسطرة أصيب المريض مجددا بهبوط في الضغط ونقص في تروية الأعضاء الحيوية، مما استدعى وضع جهاز داعم للقلب والجهاز الوعائي للحفاظ على تروية الأعضاء الحيوية، ومن ثم إتمام عملية فتح الشريان المسدود واستعادة التروية القلبية، وزراعة دعامة حديثة للحفاظ على الشريان سالكا.

واستطرد د. الحجيلي قائلا: تم تحويل المريض للعناية المركزة القلبية، وفي اليوم الثاني تم فصل جميع الأجهزة، وكان وضعه الصحي وعلاماته الحيوية مستقرة، ووصف العملية التي استمرت لساعتين بالمعقدة، مضيفا أن نجاحها أنقذ - بفضل الله - حياة المريض الذي توقف قلبه بالفعل أكثر من مرة، وقد غادر المستشفى بعد «3» أيام أمضاها منوما قيد العناية الطبية الحثيثة، بحالة صحية ممتازة.