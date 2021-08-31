شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 61 ألف متر من حفر الشوارع.. وصيانة 1540 عمود إنارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، على إنجازات الأمانة في أعمال معالجات التشوه البصري، وجاء ضمنها مؤشرات قياس الأداء للأسبوع السادس من عمل البرنامج، وبلغ إجمالي مؤشر المعالجة إزالة 187.996 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 61.017 مترا مربعا من حفر الشوارع، و41.000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة، بالإضافة إلى معالجة 9.208 أمتار طولية لحواجز الحفريات، ومعالجة 12.531 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للجدران، ودهان 236.299 مترا طوليا للأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة 6.384 حاوية من حاويات النظافة، وصيانة 1.540 عمود إنارة، وإزالة 914 سيارة تالفة.

واستعرض خلال الاجتماع السادس لنتائج أعمال برنامج إصلاح الأساسيات الذي يستهدف معالجة مظاهر التشوه البصري، وتفعيل آلية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة التشوهات البصرية، ومؤشرات غرفة عمليات معالجة التشوه البصري لقياس الأداء للأعمال، وذلك بمقر الأمانة، بلاغات التشوه البصري، وبلغ متوسط البلاغات الشهرية 2.350 بلاغا، وتمت معالجة 1.324 بلاغا، تلاه عرض لرؤساء البلديات نتائج أعمالهم في البرنامج ومنجزاتهم. وناقش م. الجبير مع وكلاء ورؤساء البلديات بالمنطقة الشرقية، عددا من الملاحظات لطرق المعالجة، ووجه بأهمية تسخير كل التقنيات الحديثة لعمليات الرصد، كمعدات الرصد الآلي التي بإمكانها مسح مظاهر التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء والأماكن العامة، مشددا على ضرورة رفع وتيرة العمل ونسب الإنجاز لمعالجة التشوهات البصرية ومتابعتها بصفة يومية من خلال غرفة العمليات، ورفع التقارير بشأنها أولا بأول، وتسخير الإمكانات كافة، والتأكد من إصلاح الأساسيات في المحاور الرئيسية المستهدفة ومداخل المدن والأحياء حسب الخطة، بالإضافة لمتابعة أداء المراقبين وتحديد معايير آلية العمل الخاصة بهم، لكي يتم تقييمهم ومتابعة أدائهم.

وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي بخطر مظاهر التشوه البصري وإشراك المجتمع في آلية الرصد، وتفعيل الحملات التي من شأنها التثقيف بدور المواطن والمقيم عند ارتياده الأماكن العامة والمتنزهات، وإبراز دور الفرق الرقابية لرصد المخالفات التي بدورها تمنع من تكرار هذه التشوهات في المنطقة وتساعد على الالتزام والامتثال واستدامة المعالجة.