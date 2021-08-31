شكرا لقرائتكم خبر عن 1412 جولة رقابية تكشف 89 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، وذلك في 1412 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أمس الأول، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 16 بلاغا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.