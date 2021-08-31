شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 52 مركبة مهملة في «خضرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية وسط الدمام 52 مركبة مهملة، ضمن الحملة المشتركة التي أطلقتها، أمس الأول، لإزالة السيارات المهملة والتالفة في المنطقة الصناعية «خضرية الدمام»، والتي تأتي استمرارًا للحملات التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي إطار جهودها المتواصلة للحد من مظاهر التشوهات البصرية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن الحملة بدأت بالتنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، وإدارة المرور في المنطقة الصناعية «الخضرية»، مشيرًا إلى أنها تعتبر من أكثر المناطق التي تكثر فيها السيارات التالفة كونها منطقة ورش لإصلاح السيارات.

وأكد الشمري استمرار الحملة حتى إزالة كافة المركبات المرصودة والتي تم العمل على إنذار ملاكها مسبقًا، مناشدًا أصحاب الورش التعاون بهدف الحفاظ على المنظر الحضاري والتخلص من المركبات المهملة تفاديا للمساءلة القانونية.