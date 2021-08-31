شكرا لقرائتكم خبر عن 54 ألف طلب التحاق بحامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جميع أعمال القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ، مشيرة إلى أن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت 54 ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عبر آلية إلكترونية متقنة.

وذكر عميد القبول والتسجيل د. عبدالله آل مريح أنه جرى الإعلان عن ترشيح 3 دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي دون تأخير وذلك بفضل الله أولا، ثم الاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة.

وأوضح مساعد العميد لشؤون القبول تركي التركي أنه جرى تشكيل 5 لجان لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول منها لجنتا علاقات القبول الرجالية والنسائية التي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً لتقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة، بينما استقبلت لجنة الدعم المباشر استفسارات المتقدمين وقدمت الخدمة لـ12035 مستفيدا عبر المحادثات الفورية و4812 مستفيد عبر البريد الإلكتروني.