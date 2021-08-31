شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة بمجمع كليات الياسمين «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت جامعة حفر الباطن الدراسة الحضورية بمجمع كليات الياسمين، حتى يوم الخميس الموافق 2 صفر 1443هـ.

ووجهت الجامعة رسائل هاتفية لطالباتها، تضمنت إقرار نظام التعليم عن بعد لجميع الطالبات الدارسات في مجمع الياسمين فقط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 محرم 1443هـ وحتى يوم الخميس الموافق 2 صفر 1443هـ، وذلك حرصاً على ضمان العودة الحضورية التدريجية والآمنة لمقاعد الدراسة.

وردا على استفسار ”الخليج 365”، أفادت الجامعة بأن القرار جاء بسبب وجود حفريات تعيق الحركة المرورية.