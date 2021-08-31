الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

الفالح يبحث التعاون مع رئيس محافظي البنك المركزي في عمان

متابعات الخليج 365 - واس

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة الذي يزور العاصمة العمانية مسقط اليوم ، بصاحب السمو السيد تيمور أسعد بن طارق رئيس محافظي البنك المركزي.

تعزيز التعاون:

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين وعمق العلاقة بينهما.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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