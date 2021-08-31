، حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - سمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، لقائد الأخضر "سلمان الفرج" مغادرة المعسكر بسبب وفاة جدته.
وواصل المنتخب السعودي، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-30
سمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، لقائد الأخضر "سلمان الفرج" مغادرة المعسكر بسبب وفاة جدته.
وواصل المنتخب السعودي، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:22 PM
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
02:04 AM
سمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، لقائد الأخضر "سلمان الفرج" مغادرة المعسكر بسبب وفاة جدته.
وواصل المنتخب السعودي، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض، تحضيرًا لمواجهة منتخب فيتنام يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
، حالة وفاة تغيب "الفرج".. والأخضر يواصل تحضيراته لموقعة فيتنام ،
المصدر : الخليج 365
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