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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتحاد "رسميًا" تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من نادي الوحدة، لينضم إلى صفوف فريق العميد الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 .
ولم يكشف النادي الغربي عن تفاصيل الصفقة حتى هذه اللحظة.
قادمًا من نادي الوحدة .. الفرنسي "نياكاتي" إلى الاتحادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-30
أعلن نادي الاتحاد "رسميًا" تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من نادي الوحدة، لينضم إلى صفوف فريق العميد الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 .
ولم يكشف النادي الغربي عن تفاصيل الصفقة حتى هذه اللحظة.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
10:26 PM
أعلن نادي الاتحاد "رسميًا" تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من نادي الوحدة، لينضم إلى صفوف فريق العميد الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 .
ولم يكشف النادي الغربي عن تفاصيل الصفقة حتى هذه اللحظة.
، قادمًا من نادي الوحدة .. الفرنسي "نياكاتي" إلى الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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