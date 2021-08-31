، قادمًا من نادي الوحدة .. الفرنسي "نياكاتي" إلى الاتحاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الاتحاد "رسميًا" تعاقده مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي قادمًا من نادي الوحدة، لينضم إلى صفوف فريق العميد الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 .



ولم يكشف النادي الغربي عن تفاصيل الصفقة حتى هذه اللحظة.