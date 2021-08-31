شكرا لمتابعة خبر عن إصابة معلمين اثنين بكورونا في إحدى مدارس القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تعرض معلمان اثنان في إحدى مدارس القنفذة، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط أنباء حول إغلاق المدرسة.

ومن جانبه نفى تعليم القنفذة ما تم تداوله حول إغلاق المدرسة، موضحا أن إصابة المعلمين كانت الأسبوع الماضي.

وأكد تعليم القنفذة أنه تم العمل بما ورد بالأدلة والبروتوكولات الوقائية ومن ضمنها فحص pcr لجميع المخالطين للحالات حيث لم تثبت إصابة لأحد من المخالطين وخصوصًا أن جميع العاملين بالمدرسة تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، بحسب سبق.

وأشار إلى أنه تمت متابعة الوضع الصحي للطلاب والعاملين وكذلك التنظيمات الخاصة بالعودة الحضورية بالمدرسة خلال اليومين السابقين.