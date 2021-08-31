موظف يحتفي بجائزته مع والدته المريضة.. ووزير البيئة يشكره

الرياض - محمد عبدالله - فاجأ بدر الحميدي، المراقب بالمؤسسة العامة لتحلية المياه، والدته بالجائزة التي حصل عليها؛ ليبشرها بها أثناء خضوعها للعلاج بأحد المستشفيات.

وقال الحميدي، الحاصل على جائزة «الموظف المثالي»، إن والدته تجاوزت مراحل خطيرة بحياتها وكانت بحاجة إلى من يزرع لها الفرح والسعادة.

وتابع: «طالما انتظرت تقديم شيء لوالدتي وكانت الجائزة التي حصلت عليها ذات أثر كبير لديًّ»، مشيرًا إلى احتفاله مع والدته بالحصول على الجائزة، في المستشفى الذي تخضع فيه للعلاج.



كان وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أشاد بتصرف الموظف، قائلًا عبر تويتر: «بارك لك الجمع بين البر بوالدتك شفاها الله؛ وتميزك في عملك أتمنى لك مزيدًا من التوفيق».

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